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Общество5 сентября 2022 6:43

В Саратове перекрыли движение возле Глебучева оврага

Наталия Калинина

Сегодня, 5 сентября, в Саратове с 8.00 закрыто перекрыли движение возле Глебучева оврага. Об этом сообщает Т Плюс Саратов.

Коммунальщики проводят работы по подготовке тепловых сетей к зимнему периоду. На их время перекрыто движение транспорта по улице Вознесенская от дома №17 до дома №21А.

Работы планируется закончить 12 сентября к 20.00.

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