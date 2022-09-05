фото: ГИБДД

В Балаково иномарка сбила пешехода на «зебре». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 4 сентября, в Балаково произошло ДТП с участием пешехода. Примерно в 16:30, рядом с школой №6 по улице Комарова 45-летний мужчина переходил дорогу по зебер и был сбит 25-летним водителем Renault Logan.

Пешеход госпитализирован в травмами.

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