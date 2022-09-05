фото: Архив КП
В Саратовской области зафиксировано 628 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9:00 5 сентября, общее количество заболевших составило 266 910 человек, из которых 628 - за последние сутки. С начала эпидемии выздоровело 255 998 человек.
На данный момент на стационарном лечении находится 253 человека, еще 4 658 - на амбулаторном.
Больше всего заболевших выявлено в Саратове — 297, Балаковском районе — 92, Балашовском — 76, Энгельсском — 28, Ртищевском — 25, Вольском — 16 человек.
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