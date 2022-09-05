фото: Облспас

В Ленинском районе перевернулась «Лада»: пассажиров вытаскивали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба облспаса.

Сегодня, 5 сентября, в Ленинском районе Саратова произошла авария.

Примерно в 02:41, рядом с домом №238 по улице Черниговской водитель автомобиля Lada не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся.

Прибывшие на место спасатели областной службы спасения деблокировали застрявших 47-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина, медиками ЦМК госпитализирован мужчина.

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