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Общество5 сентября 2022 6:24

Саратовская область стала первой по итогам Всероссийских игр Умных городов

Церемония закрытия прошла на набережной Космонавтов
Евгений Бадиков
Пьедестал почета

Пьедестал почета

Саратовская область стала первой по итогам Всероссийских игр Умных городов.Об этом сообщает телеграм-канал правительства Саратовской области.

Роман Бусаргин и команда Саратовской области

Роман Бусаргин и команда Саратовской области

За 3 дня игр команды из 19 регионов выявили сильнейших в 11 видах спорта. По итогам Игр в общекомандном зачете 3-е место занял Ямало-Ненецкий авт.округ, 2-е место–у Ленинградской области, а победителем стал наш регион.

Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил высокую организацию Игр: «Саратов стал первым городом, который принял Игры, а это всегда почетно и ответственно. Организаторам удалось успешно объединить деловую и спортивную часть программы. Именно так поступают умные города и регионы, которые хотят быть первыми».

Салют

Салют

— За эти три дня Игры открыли новую страницу в развитии наших городов. В строительстве, транспорте, благоустройстве, туризме, внедрении цифровых технологий. Но умные города - это не только инфраструктура. Это спортивные люди. Когда в стране так соревнуются и побеждают – это говорит о нашей силе и нашем единстве, - сказал Роман Бусаргин.

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