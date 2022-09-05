Пьедестал почета

Саратовская область стала первой по итогам Всероссийских игр Умных городов.Об этом сообщает телеграм-канал правительства Саратовской области.

Роман Бусаргин и команда Саратовской области

За 3 дня игр команды из 19 регионов выявили сильнейших в 11 видах спорта. По итогам Игр в общекомандном зачете 3-е место занял Ямало-Ненецкий авт.округ, 2-е место–у Ленинградской области, а победителем стал наш регион.

Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил высокую организацию Игр: «Саратов стал первым городом, который принял Игры, а это всегда почетно и ответственно. Организаторам удалось успешно объединить деловую и спортивную часть программы. Именно так поступают умные города и регионы, которые хотят быть первыми».

Салют

— За эти три дня Игры открыли новую страницу в развитии наших городов. В строительстве, транспорте, благоустройстве, туризме, внедрении цифровых технологий. Но умные города - это не только инфраструктура. Это спортивные люди. Когда в стране так соревнуются и побеждают – это говорит о нашей силе и нашем единстве, - сказал Роман Бусаргин.

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