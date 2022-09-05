Сегодня, 5 сентября, жители двух районов Саратова остались без воды до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт труб по адресу Автобусная, 30. Из-за него до 20.00 прекращена подача холоднйо воды для абонентов по следующим адресам: Ровенские пр., Спортивные пр., ул.Ровенская (от Спортивной до Виноградной), Б.Поливановская (от Спортивной до Виноградной), Виноградная, Спортивная (от Б.Поливановской до Ровенской).

Ведутся также ремонтные работы по адресу Крымский проезд, 3. До 20.00 прекращено холодное водоснабжение абонентов ул.Крымская; Марины Расковой; Крымский проезд; Крымский тупик; Ново-Астраханское шоссе, 60, 62; проезд Энтузиастов, 60-88а; Васильковская; Ленинградская; Вологодская; Верхоянская; Солнечная; Азина, 1-21.

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