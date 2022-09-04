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Происшествия4 сентября 2022 17:18

В центре Саратова столкнулись два автомобиля

Евгений Бадиков
фото Дмитрия Владимирова

фото Дмитрия Владимирова

В центре Саратова столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы.

Сегодня, 4 августа, в центре Саратова произошло ДТП. По словам корреспондента "КП-Саратов", ДТП произошло в районе 20:00. Сообщается, что на перекрестке Московской и Октябрьской улиц столкнулись два автомобиля.

На месте работают сотрудники пожарной охраны и скорой помощи.

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