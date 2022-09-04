фото Дмитрия Владимирова
В центре Саратова столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы.
Сегодня, 4 августа, в центре Саратова произошло ДТП. По словам корреспондента "КП-Саратов", ДТП произошло в районе 20:00. Сообщается, что на перекрестке Московской и Октябрьской улиц столкнулись два автомобиля.
На месте работают сотрудники пожарной охраны и скорой помощи.
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