В ДТП под Хвалынском погиб водитель «пятнадцатой». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 4 августа, в Хвалынском районе произошла авария. Примерно в 18:10 на 92 километре автодороги Сызрань-Волгоград водитель ВАЗ-2115, превысив скорость и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем Peugeot.

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте. Водитель иномарки и пассажир "пятнадцатой" доставлены с травмами в больницу.

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