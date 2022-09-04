фото: СУ СКР по Саратовской области

В Калининском районе возбуждено уголовное дело по поводу смерти рабочего. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Трагедия произошла 6 августа, когда водитель одного из коммерческих предприятий нашел труп коллеги в бункере с очищенным зерном. Юноше задохнулся зерном, попавшим в дыхательные пути.

Известно, что подсобный рабочий забрался в бункер машины по сортировке и очистке зерна. В момент погрузки зерна он выпал в кузов автомобиля.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств и привлечение должностного лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, к предусмотренной законом ответственности, — уточнили в ведомстве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.