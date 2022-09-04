В Балаково загорелась стиральная машина. Об этом стало известно от региональной пресс-службы МЧС.

Вчера, 3 сентября, в 14:18 на пульт пожарной охраны в городе Балаково поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире. Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Рабочей, сообщается, что, горела стиральная машина.

На пожаре никто не пострадал.

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