фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

Роман Бусаргин: по итогам года 68 зарубежных товаров в Саратовской области будут замещены. Об этом сообщает министерство ЖКХ и строительства Саратовской области.

Сегодня врио Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин вместе с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым осмотрели выставку инвестиционных и производственных возможностей региона, представленную в рамках I-х Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» в историческом парке «Россия - Моя история». Программы в рамках проекта «Умный город» представили «Сбербанк», «Альфа Дом» и «Айра».

- Мы тщательно готовились к проведению I Всероссийских игр. Выставка показывает, что у нас много точек соприкосновения с другими регионами и много продукции, связанной с газовой и нефтепромышленностью, которая на сегодняшний момент импортозамещается, - отметил Роман Бусаргин, подведя итог выставки.

По словам Бусаргина, важная задача – повышение заработной платы, средний показатель которой к концу года на предприятиях должен составить 45 тысяч рублей. Предприятия на это настроены. Экономика чувствует потребность в промышленных специалистах.

Самое главное в таких мероприятиях – это не торжественная часть, а деловая программа – сессии, заседания, поиск новых партнеров для Саратовской области, для наших промышленников и производств. Это симбиоз, необходимый для того, чтобы уйти от импортозависимости. По итогам года 68 товаров, которые ранее доставлялись из-за рубежа, будут замещены.

- Большая честь для Саратова принимать I-е Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Наша область достойна такого яркого и интересного мероприятия, - подытожил глава региона.

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