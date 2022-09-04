Фото: ЧП Саратов

В Саратове сгорел частный дом площадью 140 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Вчера, 3 сентября, в Саратовской области сгорел частный дом.

Примерно в 20:45 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании в селе Подстепном Энгельсского района. Деревянный дом на улице Кирова был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.

Дом сгорел полностью, но в огне никто не пострадал.

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