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Саратовец отдал мошенникам 725 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 56-летний мужчина с 26 августа по 1 сентября общался по телефону с «сотрудником Центробанка», который сообщил, что якобы по карте саратовца производятся подозрительные операции.

Больше того, преступнику удалось уговорить доверчивого гражданина оформить кредитную карту и другие займы в нескольких банках, которые он тут же перевел «банковскому клерку».

В общей сложности, житель Саратова пострадал на 725 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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