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Общество4 сентября 2022 9:32

Саратовец отдал мошенникам 725 тысяч рублей

Евгений Бадиков
фото из социальных сетей

фото из социальных сетей

Саратовец отдал мошенникам 725 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 56-летний мужчина с 26 августа по 1 сентября общался по телефону с «сотрудником Центробанка», который сообщил, что якобы по карте саратовца производятся подозрительные операции.

Больше того, преступнику удалось уговорить доверчивого гражданина оформить кредитную карту и другие займы в нескольких банках, которые он тут же перевел «банковскому клерку».

В общей сложности, житель Саратова пострадал на 725 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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