В Кировском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 4 августа, по адресу Геофизическая, 31/45 по заявке УК проводятся работы по ремонту водопровода. В зону отключения попали абоненты улиц: Геофизическая, 31/45, Безымянная, 6, 8, 10, частный сектор по Безымянной от 2-го до 6-го проезда.
О сроках восстановления не сообщается.
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