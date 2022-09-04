В Кировском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 4 августа, по адресу Геофизическая, 31/45 по заявке УК проводятся работы по ремонту водопровода. В зону отключения попали абоненты улиц: Геофизическая, 31/45, Безымянная, 6, 8, 10, частный сектор по Безымянной от 2-го до 6-го проезда.

О сроках восстановления не сообщается.

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