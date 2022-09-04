фото из соцсетей

В Саратовской области «десятка» сбила корову. Об этом стало известно из соцсетей.

Вчера, 3 сентября, в Балаковском районе произошло ДТП с участием животного. Мчавшаяся на большой скорости ВАЗ-2110 у деревни Маянга сбила корову. Сообщается, что животное вышло на дорогу во время выпаса.

Корова погибла от полученных травм, по информации очевидцев, она ждала теленка.

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