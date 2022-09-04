Дмитрий Чернышенко

Чернышенко: Саратовская область на 11 месте по темпам экономического роста в России.

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко об экономической ситуации в Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал Правительства Саратовской области.

- Ведется очень активная работа и видны конкретные результаты. Своевременно был организован штаб по устойчивости экономики в условиях кризисных ограничений. Этот штаб эффективно работает, мы видим, что все меры федеральной поддержки, которые доступны, в области используются. Уже в этом году видны серьезные результаты.

По объему строительства рост на 136 процентов. Нужно отметить, что Саратовская область на 2 месте по темпам роста в ПФО и на 11 в нашей стране. Это говорит о том, что действительно команда работает очень эффективно - заявил вице-премьер.

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