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Общество4 сентября 2022 2:30

В Саратове ожидается прохладный, дождливый день

Савва Чуйченко

Сегодня, 4 сентября Саратове ожидается прохладный, дождливый день, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +8 градусов вечером до +15 в середине дня. Погода пасмурная, слабый дождь. Ветер умеренный до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 14 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +18 градусов, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза.

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