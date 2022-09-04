В Саратове ожидается прохладный, дождливый день

Сегодня, 4 сентября Саратове ожидается прохладный, дождливый день, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +8 градусов вечером до +15 в середине дня. Погода пасмурная, слабый дождь. Ветер умеренный до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 14 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +18 градусов, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза.

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