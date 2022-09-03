В Саратове Honda загорелась после столкновения со столбом

Фото: Саратов Онлайн
Сегодня, 3 сентября в Саратове загорелась после столкновения со столбом, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре на Усть-Курдюмской улице поступило в 19:32. По версии ведомства, столкновение произошло в результате отказа тормозов. Иномарка протаранила столб и воспламенился. Пожарный расчет потушил огонь, но автомобиль успел полностью выгореть.
О пострадавших не сообщается.
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