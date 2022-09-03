В Саратове Honda загорелась после столкновения со столбом

Фото: Саратов Онлайн

Сегодня, 3 сентября в Саратове загорелась после столкновения со столбом, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре на Усть-Курдюмской улице поступило в 19:32. По версии ведомства, столкновение произошло в результате отказа тормозов. Иномарка протаранила столб и воспламенился. Пожарный расчет потушил огонь, но автомобиль успел полностью выгореть.

О пострадавших не сообщается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.