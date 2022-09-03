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Происшествия3 сентября 2022 16:25

В Ленинском районе Саратова женщина погибла под поездом

Савва Чуйченко

В Ленинском районе Саратова женщина погибла под колесами поезда. Об этом сообщает региональный Центр медицины катастроф.

Сегодня, 3 сентября в 12:15 специалисты Центра получили сообщение о происшествии и прибыли в район 3-й дачной, где 44-летняя женщина попала под поезд. Прибыв на место, медики констатировали смерть от травм, несовместимых с жизнью.

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