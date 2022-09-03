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Происшествия3 сентября 2022 16:06

В Балашове водитель насмерть задавил женщину и бежал

Савва Чуйченко

В Балашове водитель насмерть задавил женщину и бежал, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным службы, инцидент произошел 2 сентября в 20:18. На улице Нефтяной 48-летняя женщина оказалась сбита автомобилем ВАЗ-21104. Наезд оказался смертельным.

Водитель «десятки» бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия. Его разыскивают правоохранители.

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