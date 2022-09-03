Фото: служба спасения
Сегодня, 3 сентября газель врезалась в дерево у мемориала военным водителям в Саратове, об этом сообщил начальник областного управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.
По его данным, авария произошла в 12:20 вблизи поселка Рейник. Газель съехала с автодороги в кювет и протаранила дерево.
Зажатого в деформированной кабине водителя деблокировали прибывшие на место спасатели. Мужчина получил медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказался.
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