Фото: служба спасения

Сегодня, 3 сентября газель врезалась в дерево у мемориала военным водителям в Саратове, об этом сообщил начальник областного управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

По его данным, авария произошла в 12:20 вблизи поселка Рейник. Газель съехала с автодороги в кювет и протаранила дерево.

Зажатого в деформированной кабине водителя деблокировали прибывшие на место спасатели. Мужчина получил медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказался.

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