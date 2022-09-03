Фото: Роман Бусаргин

Дмитрий Чернышенко поддержал проект строительства причальной стенки под Саратовом, об этом сообщает министерство информации региона.

С предложением к вице-премьеру обратился ВРИО губернатора Саратовской области Роман Бусаргин. Строительство планируется в селе Самойловка Энгельсского района. Проект причала включает в себя 100 метровый трап и пристань площадью в 300 квадратных метров. Новый причал сможет принимать 300 туристических лайнеров ежегодно, однако для их прохода необходимо расчистить и углубить дно. Стоимость проекта - 350 миллионов рублей.

- Парк покорителей космоса выгодно расположен логистически. С учётом того, что Саратовская область готова выделить большую площадь под его инфраструктуру, этот проект должен развиваться. Для инвесторов, прежде всего, важна туристическая модель. Одна из главных составляющих – это транспорт, и автомобильное, и водное сообщения.

Предлагаю Саратовской области подписать соглашение и присоединиться к проекту «Великий волжский путь». Он объединяет волжские регионы, помогает создать общую туристическую инфраструктуру. Этот проект позволит провести необходимые работы, чтобы принять туристические теплоходы. Поэтому на Волжском пути должна появиться новая остановка, новая волжская «жемчужина» - пристань Парка покорителей космоса, - поддержал реализацию проекта Дмитрий Чернышенко.

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