Сегодня, 3 сентября в Саратове ожидается прохладный, солнечный день, сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от +10 градусов утром до +20 во второй половине дня. Ясно. Ветер слабый до 3 м/с, отдельные порывы могут достигать 8 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +22 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.
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