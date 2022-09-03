Сегодня, 3 сентября в Саратове ожидается прохладный, солнечный день, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +10 градусов утром до +20 во второй половине дня. Ясно. Ветер слабый до 3 м/с, отдельные порывы могут достигать 8 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +22 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.