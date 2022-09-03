Фото: служба спасения

В Саратове «Hyundai» протаранил фонарный столб. Об этом сообщает управление областной службы спасения.

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило 2 сентября в 23:48. Около дома №29 по проспекту Энтузиастов 25-летний мужчина за рулём автомобиля «Hyundai» протаранил опору освещения.

Прибывшие на место спасатели вытащили водителя с помощью гидравлического инструмента, он был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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