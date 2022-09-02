Саратовская область получит 19 автомобилей скорой помощи и 52 школьных автобуса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, на приобретение автопарка для медиков из поселков и малых городов в этом году выделено 6 миллиардов рублей. Всего будет приобретено 1254 автомобиля, из которых Саратовская область получит 19.

Помимо этого, регион получит 52 школьных автобуса, так же для нужд сельской местности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.