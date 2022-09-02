В полях под Энгельсом растут овощи с недопустимой концентрацией нитратов

В полях под Энгельсом выращиваются овощи с недопустимой концентрацией нитратов, об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушение было обнаружено сотрудниками ФГБУ "Саратовская МВЛ" при изучении собранных в августе проб с участка площадью в 1,5 гектара. Причиной превышения максимально допустимой концентрации нитратов (774 мг/кг вместо положенных не более 400 мг/кг и 1347 мг/кг вместо положенных не более 900 мг/кг)в кабачках и белокочанной капусте является чрезмерное использование пестицидов владельцем поля.

- Нитраты - соли азотной кислоты, которые попадая в организм человека преобразуются в токсичные соединения(нитриты) и блокируют дыхание Попадая в кровь, нитриты приводят к кислородному голоданию тканей организма, расстраивают работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, - поясняют специалисты.

Производителю выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация о нарушении передана управлению Роспотребнадзора.

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