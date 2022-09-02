Фото: Роман Бусаргин

Саратовских чиновников накажут за срыв ремонта школ, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Такое решение принял ВРИО Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин после совещания по готовности школ. Как выяснилось в процессе, не везде ремонтные работы были завершены к 1 сентября. В Базарно-Карабулакском, Марксовском и Перелюбском районах пришлось временно организовывать занятия в других корпусах.

- Спасибо родителям школьников за то, что с пониманием отнеслись к ситуации. Но те, кто допустил это, должны понести наказание, - отметил Бусаргин.

По поручению главы региона, к дисциплинарной ответственности будут привлечены министр образования Саратовской области Михаил Орлов и главы районов, с подрядчиков будут взысканы неустойки.

Завершить работы планируется к 20 сентября.

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