Фото: Роман Бусаргин
Саратовских чиновников накажут за срыв ремонта школ, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Такое решение принял ВРИО Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин после совещания по готовности школ. Как выяснилось в процессе, не везде ремонтные работы были завершены к 1 сентября. В Базарно-Карабулакском, Марксовском и Перелюбском районах пришлось временно организовывать занятия в других корпусах.
- Спасибо родителям школьников за то, что с пониманием отнеслись к ситуации. Но те, кто допустил это, должны понести наказание, - отметил Бусаргин.
По поручению главы региона, к дисциплинарной ответственности будут привлечены министр образования Саратовской области Михаил Орлов и главы районов, с подрядчиков будут взысканы неустойки.
Завершить работы планируется к 20 сентября.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.