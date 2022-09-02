В Саратове и Балаково курьер мошенников забрал у пенсионеров почти 2 миллиона рублей. ГУ МВД по Саратовской области сообщает о задержании 20-летнего парня.

Мошенники выманивали у пенсионеров их «гробовые» деньги. Те отдавали последние средства, чтобы спасти родных, якобы совершивших ДТП, в которых пострадали люди.

Три саратовские пенсионерки отдали молодому человеку более миллиона рублей, а в Балаково он аналогичным образом получил более семисот тысяч с еще трех пенсионеров.

Полученные суммы переводил «работодателям», а 10 процентов оставлял себе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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