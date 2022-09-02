В Саратове пройдет забег

4 сентября в Парке Победы в Саратове пройдет забег в рамках I Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом», о чем сообщает правительство области.

Поучаствовать могут все желающие от 18 до 60 лет.

Забег будет проходить на дистанциях 5 , 10 и 21 км. Участник забега на 21 км получат медали и грамоты

Программа мероприятия:

7.00 - 8.30 – регистрация участников;

8.30 – разминка с профессиональным тренером сети фитнес-центров «World Class»;

8.45 – построение участников;

8.50 – торжественное открытие;

9.00 – старт забега.

10:30-11:00 – награждение победителей и призёров на дистанции 21 км.

Для регистрации необходим паспорт и врачебный допуск для участия в соревнованиях от терапевта.

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