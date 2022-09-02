В Саратове пройдет забег
4 сентября в Парке Победы в Саратове пройдет забег в рамках I Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом», о чем сообщает правительство области.
Поучаствовать могут все желающие от 18 до 60 лет.
Забег будет проходить на дистанциях 5 , 10 и 21 км. Участник забега на 21 км получат медали и грамоты
Программа мероприятия:
7.00 - 8.30 – регистрация участников;
8.30 – разминка с профессиональным тренером сети фитнес-центров «World Class»;
8.45 – построение участников;
8.50 – торжественное открытие;
9.00 – старт забега.
10:30-11:00 – награждение победителей и призёров на дистанции 21 км.
Для регистрации необходим паспорт и врачебный допуск для участия в соревнованиях от терапевта.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.