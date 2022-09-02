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Происшествия2 сентября 2022 11:13

Саратовец получил 80 процентов ожогов из-за взрыва бензина

Пострадал пенсионер из Ленинского района
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Житель Саратова пострадал из-за взрыва бензина, сегодня, 2 сентября, информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Ленинском районе на 1-ом Камышовом проезде. Медики ЦМК госпитализировали 73-летнего мужчину с 80 процентов ожогами. Он находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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