Гала-матчи с участием ведущих спортсменов страны пройдут в Саратове
В воскресенье, 4 сентября, саратовцев приглашают на бесплатные матчи ведущих спортсменов по баскетболу и футболу. Мероприятия состоятся в рамках I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».
В ФОКе «Звездный» в 12:00 в баскетбол сыграют Дмитрий Домани, Виктор Кейру, Федор Лихолитов, Никита Моргунов, Руслан Авлеев и Игорь Куделин.
На стадионе «Авангард» в 15:00 футбольный матч проведут Олег Романцев, Дмитрий Ананко и уроженец Саратова - Дмитрий Гардиленко.
Вход на матчи свободный, после каждого состоится автограф-сессия.
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