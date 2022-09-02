Гала-матчи с участием ведущих спортсменов страны пройдут в Саратове

В воскресенье, 4 сентября, саратовцев приглашают на бесплатные матчи ведущих спортсменов по баскетболу и футболу. Мероприятия состоятся в рамках I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».

В ФОКе «Звездный» в 12:00 в баскетбол сыграют Дмитрий Домани, Виктор Кейру, Федор Лихолитов, Никита Моргунов, Руслан Авлеев и Игорь Куделин.

На стадионе «Авангард» в 15:00 футбольный матч проведут Олег Романцев, Дмитрий Ананко и уроженец Саратова - Дмитрий Гардиленко.

Вход на матчи свободный, после каждого состоится автограф-сессия.

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