Сегодня, 2 сентября, в Балаковском районе тысячи домов остались без электричества. Авария оставила без света шесть населенных пунктов, о чем сообщает администрация муниципалитета.

В 8:00 произошло аварийное отключение электроэнергии в хуторах Караси, Горино, селах Плеханы, Матвеевка, Хлебновка и Старая Медынка. Всего без электричества остались 1 019 домов.

Устранением последствий аварии заняты восемь человек на трех машинах. В 61 доме села Старая Медынка подача электричества уже возобновлена, работы продолжаются.

Напомним, вчера, 1 сентября, Балаково полностью оказался без водоснабжения из-за аварии на подстанции в поселке Держинский.

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