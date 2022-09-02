В Саратове на две неделе перекроют улицу Чернышевского

Карта проезда в Саратове
В Саратове на две неделе перекроют несколько участков улицы Чернышевского, о чем предупреждает ООО «КВС». В связи с реконструкцией магистрального водопровода с 5 сентября ориентировочно до 18 сентября будет полностью перекрыт проезд по улице Чернышевского в обе стороны.
Администрация и коммунальщики предлагают три альтернативных маршрута в объезд перекрытых участков:
Чернышевского – Шелковичная – Чапаева – Московская – Октябрьская -Чернышевского;
Чернышевского – Провиантская – Рабочий переулок – Горького – Московская – Октябрьская - Чернышевского;
Чернышевского – Радищева – Соборная площадь – Соборная – пр. Котовского – Некрасова – Московская – Октябрьская - Чернышевского.
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