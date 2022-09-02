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Общество2 сентября 2022 10:40

В Саратове у иностранца изъяли 150 свертков с героином

Задержан 26-летний подозреваемый
Наталия Калинина

В Саратове у иностранца изъяли 150 свертков с героином. Сегодня, 2 сентября, ГУ МВД по Саратовской области сообщает о задержании 26-летнего подозреваемого.

Правоохранителями задержан 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В общей сложности после обысков полицейские изъяли у него 146 свертков с героином. В закладках по городу были обнаружены еще 4 свертка. Общая масса изъятых наркотиков составила 44,98 грамма.

ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по 228 статье. Подозреваемый задержан.

Гость Саратова распространял героин

Гость Саратова распространял героин

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