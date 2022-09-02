Андрей Разборов участвует в работе I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» в Саратове

Андрей Разборов на I Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом» в Саратове

Сегодня, 2 сентября, министр экономического развития области Андрей Разборов принимает участие в работе I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом», о чем сообщает Министерство экономического развития области.

Спортивно-деловой марафон открылся презентацией Road-show, которая рассказывает инвестиционных и производственных возможностях Саратовской области.

Министр экономики представил особую экономическую зону, территорию опережающего социально-экономического развития, промышленные и частные индустриальные парки, которые есть в регионе.

- В особой экономической зоне «Алмаз» смягчены налоговые условия, есть современная инфраструктура. Пять предприятий уже получили статус резидента. Заявленный объем инвестиций составляет более 127 миллиардов рублей. Должны появиться около 800 рабочих мест. В ближайшее время появится доступ к свободной таможенной зоне, - отметил министр.

Уже существует также территория опережающего социально-экономического развития «Петровск», где действуют льготные ставки на прибыль, имущество и земельному налогу. Там доступна 31 площадка: 22 площадки типа Greenfield и 9 площадок Brownfield.

Льготы и преференции, действующие для резидентов саратовского промышленного парка предполагают сниженные ставки налога на имущество, освобождение от уплаты транспортного налога на 5 лет, а также сниженные ставки по УСН.

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