В Саратове стартовали I-е Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом»

Сегодня, 2 сентября, в Саратове стартовали I-е Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Со 2 по 4 сентября, в рамках Road show в историческом парке «Россия - Моя история» для федеральных гостей презентовали деловую программу. Инвестиционные и производственные возможности Саратовской области продемонстрировали там достижения, о чем рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

Участие в I-х Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом» примут представители различных органов власти, а также бизнес кругов, участвующие в реализации проекта «Умный город».

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