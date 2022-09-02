В Балаково покупатели подменили кроссовки в магазине и ушли

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Балаково покупатели подменили новые кроссовки в магазине на старые и ушли. Они были задержаны за кражу, о чем сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Пара злоумышленников пришла в магазин, где подозреваемые надели, а в освободившиеся коробки сложили свою обувь.

Вскоре удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое жителей Краснопартизанского района: 45-летний мужчина и 26-летняя женщина. Кроссовки удалось вернуть. Задержанные отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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