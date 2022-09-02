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Происшествия2 сентября 2022 8:58

В Заводском районе поезд задавил мужчину средних лет

Пострадавший скончался до приезда «скорой»
Наталия Калинина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня, 2 сентября, в Заводском районе Саратова поезд задавил мужчину средних лет, информацию подтвердил глава регионального минздрава Олег Костин.

ЧП случилось в 10.50 на 5-м Динамовском проезде, на станции Примыкание. Локомотив сбил мужчину на железнодорожном переезде. На вид пострадавшему около 50 лет, его личность устанавливают.

Мужчина умер до приезда «скорой помощи». На вызов выезжала одна реанимационная бригада областной станции «скорой» в Саратове.

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