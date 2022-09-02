В Заводском районе поезд задавил мужчину средних лет

Фото: архив КП

Сегодня, 2 сентября, в Заводском районе Саратова поезд задавил мужчину средних лет, информацию подтвердил глава регионального минздрава Олег Костин.

ЧП случилось в 10.50 на 5-м Динамовском проезде, на станции Примыкание. Локомотив сбил мужчину на железнодорожном переезде. На вид пострадавшему около 50 лет, его личность устанавливают.

Мужчина умер до приезда «скорой помощи». На вызов выезжала одна реанимационная бригада областной станции «скорой» в Саратове.

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