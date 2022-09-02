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Общество2 сентября 2022 8:46

Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров поздравили первокурсников СГТУ

Вице-премьер и полпред Президента посетили Саратовскую область
Наталия Калинина
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

Сегодня, 2 сентября, вице-премьер Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полпред Президента в Поволжье Игорь Комаров посетили Саратовскую область.

Совместно с врио Губернатора региона Романом Бусаргиным федеральные чиновники посетили аэроклуб имени Юрия Гагарина, где проходило посвящение в студенты первокурсников СГТУ.

В Саратове Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и Роман Бусаргин также выступят на церемонии открытия I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».

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