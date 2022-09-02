В селе Воскресенское сгорел деревянный дом

Фото: МЧС
Вчера, 1 сентября, в селе Воскресенское в Саратовской области сгорел деревянный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Сигнал о возгорании поступил в 21:11. На пульт дежурного сообщили о пожаре в частном жилом деревянном доме на улице Мичурина. Площадь пожара составила 88 квадратных метров.
На тушение выезжали 2 пожарных расчета.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.