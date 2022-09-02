В селе Воскресенское сгорел деревянный дом

Фото: МЧС

Вчера, 1 сентября, в селе Воскресенское в Саратовской области сгорел деревянный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сигнал о возгорании поступил в 21:11. На пульт дежурного сообщили о пожаре в частном жилом деревянном доме на улице Мичурина. Площадь пожара составила 88 квадратных метров.

На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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