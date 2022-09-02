Фото: Архив КП

Вчера, 1 сентября, в Вольске молния подожгла дом на две семьи. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 21:43. Дежурному сообщили о пожаре в двухквартирном жилом деревянном доме по адресу улица Здравоохранения, 70. Площадь пожара составила 144 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии в дом. На тушение выезжали 3 пожарных расчета. Обошлось без пострадавших, люди смогли самостоятельно выйти из дома.

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