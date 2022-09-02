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Происшествия2 сентября 2022 7:52

Молодой саратовец вышел покурить и упал с балкона

Наталия Калинина
Пострадавший выжил при падении с третьего этажа

Пострадавший выжил при падении с третьего этажа

Молодой житель города Петровска в Саратовской области вышел покурить и упал с балкона. Об этом сообщает Телеграм-канал «Петровские вести».

Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Степана Разина. 24-летний парень вышел покурить на балкон третьего этажа и упал с балкона.

Мужчина остался жив. На место сразу выехали сотрудники скорой помощи и полиции. У пострадавшего зафиксированы ушиб позвоночника, множественные травмы головы, а также грудной клетки и таза.

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