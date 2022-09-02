Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 1 сентября, в Базарном Карабулаке сгорел кирпичный дом, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 17:34 на пульт дежурного. Сообщалось о пожаре в частном жилом кирпичном доме на улице Сакко и Ванцетти. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Предполагаемой причиной пожара стало несоблюдение правил монтажа электрооборудования. На тушение выезжали три экипажа.

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