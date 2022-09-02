В Саратове водитель нарушил правила и сбил 54-летнего мужчину

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 1 сентября, во Фрунзенском районе Саратова водитель нарушил правила и сбил 54-летнего мужчину.
Авария произошла в 20:20 напротив дома № 29А/1 на улице Большая Казачья. 53-летний мужчина ехал на «Ладе Гранта» по Аткарской, нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и сбил 54-летнего пешехода.
В результате ДТП пешеход с травмами попал в больницу, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
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