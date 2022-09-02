В Саратове водитель нарушил правила и сбил 54-летнего мужчину

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 1 сентября, во Фрунзенском районе Саратова водитель нарушил правила и сбил 54-летнего мужчину.

Авария произошла в 20:20 напротив дома № 29А/1 на улице Большая Казачья. 53-летний мужчина ехал на «Ладе Гранта» по Аткарской, нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и сбил 54-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход с травмами попал в больницу, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.