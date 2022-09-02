На сегодня, 2 сентября, в Саратовской области еще 565 человек заразились коронавирусом за сутки. Всего обнаружено 265 088 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 254 844 человека, за сутки — 283. В стационарах остаются 239 человек, на амбулаторном лечении находятся 4 004.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 34;
- 7-14 лет — 17;
- 15-17 лет — 5;
- 18-29 лет — 57;
- 30-49 лет — 174;
- 50-64 лет — 149;
- 65 и старше — 129.
С пневмонией поступили 15 человек, с признаками ОРВИ — 549, один пациент переносит заболевание без симптомов.
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