Заслуги саратовского врача Александра Паращенко отметил Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Владимир Путин постановил наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации замглавного врача ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» Александра Паращенко.

Поощрение выдано с формулировкой «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

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