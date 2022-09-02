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Общество2 сентября 2022 5:06

Следователи начали проверку по избиению мальчика в Балаково

На 12-летнего ребенка напали двое сверстников
Наталия Калинина

Следователи начали проверку по избиению мальчика в Балаково. Вчера вечером, 1 сентября, об этом сообщил СУ СК по Саратовской области.

Напомним, вчера 1 сентября в период с 12:30 до 13:30 дети побили 12-летнего мальчика возле дома № 6а на улице 30 Лет Победы, где находится детский центр «Ровестник». По информации источника нападавших было двое и они раньше были знакомы с пострадавшим.

Следственным отделом Балаково организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее о начале проверки также сообщала полиция.

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