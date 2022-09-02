В Саратове с утра встали четыре трамвайных маршрута. Сегодня, 2 сентября, об этом сообщили в паблике СГЭТ ВКонтакте.

В 8:43 было прервано движение трамваев, следующих по маршрутам №3, 9, 10, 11. Они стоят на перегоне Вавилова - Рахова, в районе Мирного переулка.

Причиной сбоя стала поломка подвижного состава. О начале аварийных работ не сообщается.

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