В пятницу саратовцев ждет ясное небо

Сегодня, 2 сентября, погода в Саратове обещает быть солнечной и теплой, такой прогноз Приволжского УГМС.

В Саратове дождь к утру закончится и будет ясное небо. Температура колеблется от +14 с утра до +24 градусов в разгар дня. Дует легкий ветер северо-западного направления, отдельные порывы которого достигают 14 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Местами в Левобережье ожидается кратковременный дождь. Ветер дует северо-западный, со скоростью 5 - 10 м/с. Температура колеблется от 13 до 24 градусов.

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