Фильтрационная станция в Балаково заработала. Об этом сообщает МУП «Балаково-Водоканал».

Электроснабжение на фильтрационной станции в поселке Дзержинский было восстановлено. Коммунальщики запустили насосы. Вода постепенно начала поступать в дома абонентов.

Напомним, ранее все 190 тысяч жителей Балаково остались без воды из-за аварии та насосной станции. Там отключили свет и вода перестала поступать в систему.

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